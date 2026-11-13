19-летний тиктокер ради кадров выпустил тигрицу из клетки и был убит: жуткий случай под камерами

В Пакистане тигрица насмерть растерзала 19-летнего юношу во время съемок видео для TikTok. Фото: Кадр видео.

В Пакистане тигрица насмерть растерзала 19-летнего юношу во время съемок видео для TikTok. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла на частной ферме в районе Кахна неподалеку от Лахора. Блогер по имени Номан приехал туда, чтобы снять ролик с хищником. Для этого тигрицу выпустили из клетки, после чего она вышла из-под контроля и набросилась на работника фермы по имени Талха.

Пострадавшего доставили в частную больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось. После случившегося полицейские задержали владельца фермы Файяза и блогера, по инициативе которого проводились съемки.

При этом следователи выяснили, что обстоятельства смерти молодого человека пытались скрыть. По данным полиции, первоначально произошедшее представили как нападение собаки.

«Страсть к TikTok не может быть важнее человеческой жизни. Никому нельзя позволять подвергать людей опасности ради увлечений или развлечений», — подчеркнули в полиции Лахора.

Тигрицу передали сотрудникам природоохранного ведомства. Правоохранители выясняют, имелось ли у фермы разрешение на содержание хищника и соблюдались ли необходимые меры безопасности. По некоторым сообщениям, напасть могла не тигрица, а львица.

Ранее британский зоопарк отказался усыплять тигра, который растерзал мужчину, проникшего к нему в вольер. Трагедия произошла в Йоркширском парке дикой природы на окраине Донкастера. После случившегося представители зоопарка заявили, что животное действовало в соответствии со своими природными инстинктами, поэтому наказывать его не собираются.