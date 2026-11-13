На Сахалине начнут строить крупный лесоперерабатывающий комплекс.Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Строительство крупного лесоперерабатывающего комплекса стоимостью свыше 3 млрд рублей стартует в Тымовском районе Сахалинской области в 2027 году. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, слова которого приводит сайт областного правительства.

Реализацией проекта займется иностранная компания, которая также возьмет на себя обязательства по лесовосстановлению. Предпроектные работы планируется завершить уже в текущем ноябре, а в декабре специалисты приступят к инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

Проектная мощность будущего предприятия позволит перерабатывать до 400 тысяч кубометров деловой древесины ежегодно. На первом этапе завод наладит выпуск пиломатериалов, погонажных изделий и домокомплектов, а после полного завершения строительства в 2031 году ассортимент продукции расширят за счет OSB-плит и топливных пеллет.

«С вводом лесоперерабатывающего комплекса в регионе начнется производство продукции, которую сейчас завозят с материка», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщается, губернатор-то заявил, что Сахалинская область обладает богатыми лесными ресурсами, а проекты по глубокой переработке древесины в регионе считают перспективными.