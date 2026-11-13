В Петербурге обнаружили тело женщины в чемодане: в убийстве подозревают 15-летнего ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Санкт-Петербурге нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в чемодане возле ручья. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Страшную находку обнаружили на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово на севере города. По подозрению в убийстве задержали 15-летнего сына погибшей.

Как уточнили в ведомстве, заявление об исчезновении женщины поступило в полицию в начале ноября. Уже тогда правоохранители заподозрили, что пропавшая могла стать жертвой преступления.

Следователи совместно с оперативниками восстановили обстоятельства произошедшего и установили местонахождение тела. После обнаружения чемодана было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Сейчас подросток задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначены судебные экспертизы, следователи устанавливают мотивы и другие обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в убийстве собственной матери. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 11 октября в квартире на улице Дмитрия Устинова. По данным следствия, погибшая воспитывала сына одна. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело об убийстве.