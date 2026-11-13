СК завершил дело о гибели туристов из Китая на Байкале в феврале Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о гибели группы туристов из Китая на Байкале в феврале этого года. Обвиняемым по делу проходит 35-летний житель посёлка Хужир в Иркутской области. Мужчину обвиняют в организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия разыгралась 20 февраля 2026 года. «УАЗ» с китайскими туристами провалился под лёд в районе мыса Хобой на Ольхоне. В машине находились девять человек. В результате инцидента восемь человек погибли, среди них ребёнок. Выжить удалось лишь одному пассажиру.

По данным следствия, местный житель устроил нелегальные перевозки по льду Байкала вне официально открытой переправы. За поездку он и его знакомый водитель рассчитывали получить 17 тыс. рублей и поделить их между собой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее выразил соболезнования главе МИД КНР Ван И в связи с трагедией на Байкале.