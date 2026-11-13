Роскомнадзор внедрил ИИ в систему фильтрации интернет-трафика Фото: REUTERS.

Роскомнадзор (РКН) запустил механизм фильтрации интернет-трафика на базе алгоритмов машинного обучения. Нововведение обошлось в 2,27 млрд рублей. Как следует из паспорта ведомственной программы цифровой трансформации на 2026-2028 годы, в системе используется неназванная отечественная модель, развернутая на собственной инфраструктуре службы, передает Forbes.

Новая технология интегрируется в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ) и дополняет работу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов связи. На модернизацию и установку самих ТСПУ в этом году дополнительно направлено свыше 10 миллиардов рублей из основного и резервного бюджетов.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что речь идет о предсказательной модели, которая оценивает вероятность использования средств обхода блокировок по косвенным признакам — размеру и ритму пакетов данных, длительности сессии и параметрам хостинга.

По мнению специалиста по регулированию ИИ Дмитрия Кутейникова, это усложнит работу даже тех VPN-сервисов, которые маскируют трафик, а корпоративные сети и облачные платформы могут сталкиваться с ошибочными блокировками.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об искусственном интеллекте на службе России. По его словам, нейросети борются с коррупцией и ловят преступников.