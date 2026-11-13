СК возбудил дело о теракте в связи с атакой ВФУ на Волгоградскую область. Фото: Shatokhina Natalial/Global Look Press

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Волгоградской области.

Следователи установили, что в результате атаки на промзону погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое ранены, они госпитализированы.

Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Вместе с тем, следователи установят боевиков ВСУ и их пособников и дадут их действиям правовую оценку.

Напомним, ночью 13 ноября в Волгограде загорелся завод после отражения массированной атаки БПЛА . Десятки беспилотников атаковали город ближе к полуночи. Волгоградцы уже несколько часов слышали грохот: ПВО работала каждую минуту.

Всего, по предварительным данным, в результате атаки БПЛА на Волгоград 13 ноября 2026 погибли четыре человека, двое ранены. Жертвами стали работники промзоны.