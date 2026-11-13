Американец погиб, пытаясь спасти жену из горящего дома, хотя ее там не было. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В американском штате Вашингтон мужчина по имени Дон Нолан погиб, пытаясь спасти свою жену Энджи Уэбб из горящего дома на колесах. Вот только женщины в доме не было. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия разыгралась в два часа ночи 9 ноября, когда супруги спали. Дальнейшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи видно, что Дон выбегает из горящего дома, в то время как пламя продолжает распространяться. Он несколько раз звал Энджи, но она не отвечала. Тогда он вернулся в дом, где трагически погиб.

Позже выяснилось, что Энджи спала в другой части автодома, когда начался пожар, и ей удалось выбраться через заднее окно.

Накануне в селе Григорьевка Соль-Илецкого муниципального округа загорелся жилой дом. При тушении пожарные нашли погибшего — мужчину 1964 года рождения.