Самолеты останутся на земле: в НАТО признали угрозу критического дефицита авиатоплива в случае крупной войны

Politico: НАТО грозит острая нехватка авиатоплива в случае крупной войны Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Североатлантического альянса могут столкнуться с критическим дефицитом авиационного топлива в случае крупного военного конфликта в Европе. Курс ЕС на отказ от ископаемого топлива и сокращение нефтеперерабатывающих мощностей создают серьезные уязвимости для обороны. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Центра энергетической безопасности НАТО в Вильнюсе.

Согласно результатам моделирования, при полномасштабном конфликте с задействованием пятой статьи устава альянса и переброской подкреплений из Северной Америки потребности военной авиации превысят имеющиеся в Европе ресурсы. С 2009 года на континенте закрылась примерно четверть нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего в регионе осталось около 70 предприятий, способных выпускать реактивное топливо.

Авторы исследования предупреждают, что к середине 2030-х годов даже полный отказ от гражданских авиаперевозок в пользу армии не покроет спрос. Дефицит авиатоплива составит 4,7 млн тонн, а к 2050 году может достичь 50 млн тонн. Обеспокоенность выводами экспертов подтвердил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, признавший риски нехватки перерабатывающих мощностей в случае прямого столкновения с Россией.

«В разумном худшем случае никакое количество гражданских ограничений не сможет сбалансировать систему с середины 2030-х годов без вмешательства извне», — отмечают исследователи.

В этом году в Европе уже сообщили о топливном кризисе. Причиной проблем стала война США и Израиля с Ираном. Авиатопливо с начала конфликта подорожало вдвое. В итоге Брюссель призвал европейцев меньше летать, пользоваться автомобилями и перейти на работу из дома.