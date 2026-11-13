Кравцов: с 1 января в РФ стартует апробация единых учебников по русскому языку

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Тестирование единых госучебников по русскому языку и литературе для старших классов начнется в школах России с 1 января 2027 года. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык - язык дружбы и братства».
Полноценный переход старшей школы на обновленные пособия намечен на осень 2027 года. Окончательный вердикт о запуске программы ведомство вынесет только после анализа результатов предстоящих испытаний.
«Планируем... с 1 января начать апробацию. И вот по итогам апробации уже окончательное решение будет принято», - сказал Кравцов.
Ранее KP.RU информировал, что в российских школах появятся учебники о правильном питании. Книги предназначены для учащихся 5-9-х классов.