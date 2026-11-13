Кравцов: с 1 января в РФ стартует апробация единых учебников по русскому языку

Кравцов рассказал о нововведениях в общеобразовательной системе России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Тестирование единых госучебников по русскому языку и литературе для старших классов начнется в школах России с 1 января 2027 года. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык - язык дружбы и братства».

Полноценный переход старшей школы на обновленные пособия намечен на осень 2027 года. Окончательный вердикт о запуске программы ведомство вынесет только после анализа результатов предстоящих испытаний.

«Планируем... с 1 января начать апробацию. И вот по итогам апробации уже окончательное решение будет принято», - сказал Кравцов.

Ранее KP.RU информировал, что в российских школах появятся учебники о правильном питании. Книги предназначены для учащихся 5-9-х классов.