Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2026 9:03

Кравцов: с 1 января в РФ стартует апробация единых учебников по русскому языку

Кравцов рассказал о нововведениях в общеобразовательной системе России
Арина СЕРОВА
Кравцов рассказал о нововведениях в общеобразовательной системе России

Кравцов рассказал о нововведениях в общеобразовательной системе России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Тестирование единых госучебников по русскому языку и литературе для старших классов начнется в школах России с 1 января 2027 года. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык - язык дружбы и братства».

Полноценный переход старшей школы на обновленные пособия намечен на осень 2027 года. Окончательный вердикт о запуске программы ведомство вынесет только после анализа результатов предстоящих испытаний.

«Планируем... с 1 января начать апробацию. И вот по итогам апробации уже окончательное решение будет принято», - сказал Кравцов.

Ранее KP.RU информировал, что в российских школах появятся учебники о правильном питании. Книги предназначены для учащихся 5-9-х классов.