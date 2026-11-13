МЭА: страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти на 2,1 млн б/с

Страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти на 2,1 млн б/с. Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

В октябре страны ОПЕК+, добровольно ограничивающие добычу, увеличили производство на 2,1 млн баррелей в сутки, однако данный рост не позволил выйти на плановые показатели. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство.

Согласно отчёту МЭА, целевой уровень добычи для этих стран в октябре составлял 34,45 млн б/с, а фактический — 32,07 млн б/с. Разрыв достиг примерно 2,39 млн б/с. Общая добыча всех участников ОПЕК+ за месяц выросла на 2,01 млн б/с, до 37,72 млн б/с.

Ранее МЭА ухудшило прогноз мировой добычи нефти на 2026 год, снизив ожидаемый показатель до 100,65 млн баррелей в сутки. Согласно октябрьскому докладу агентства, в текущем году сокращение нефтедобычи по сравнению с прошлым годом составит 5,76 млн баррелей в сутки — примерно на 9 тысяч баррелей больше, чем предполагалось месяцем ранее. Пересмотр прогноза связан с затяжным кризисом вокруг Ормузского пролива и перебоями поставок из стран Персидского залива.