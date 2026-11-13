Глава Euroclear Урбен предупредила о риске банкротства при изъятии активов РФ. Фото: Werner Lerooy/Shutterstock/FOTODOM

Передача замороженных российских активов ЕС или специально созданной новой структуре может привести к банкротству бельгийского депозитария Euroclear. Такое заявление сделала глава организации Валери Урбен.

По ее словам, при обсуждении возможного изъятия средств нельзя игнорировать сопутствующие пассивы, так как уровень собственного капитала компании не позволит выдержать одностороннюю конфискацию или принудительную передачу активов, составляющих более 80% баланса депозитария. Дополнительным фактором риска Урбен назвала инициированное ЦБ России судебное разбирательство против площадки, охарактеризовав этот иск как «дамоклов меч».

«В случае серьезного кризиса первыми должны будут вмешаться наши акционеры. Но поскольку бельгийское государство входит в их число — привлечение налогоплательщиков станет крайней мерой», — отметила глава депозитария в интервью газете Le Soir.

Урбен также подчеркнула, что основную угрозу для финансовой стабильности представляют поспешные законодательные инициативы Брюсселя, способные спровоцировать масштабные судебные тяжбы и ответные меры со стороны Москвы.

Напомним, в Брюсселе и Euroclear постоянно выступают против использования российских средств, указывая на риск для экономики. Тем временем в Кремле отмечали, что любые попытки конфискации активов или манипуляций с ними равносильны воровству, поэтому повлекут за собой жесткие судебные и экономические ответные меры.