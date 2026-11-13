Гренландия идет на радикальные меры после угроз Трампа: остров сменит часовой пояс Фото: REUTERS.

В Гренландии с 31 октября 2027 года изменится часовой пояс. Соответствующее решение принял парламент острова, сообщает местное издание Sermitsiaq.

Большая часть территории Гренландии вернется к часовому поясу UTC−3, который действовал до 2023 года. В результате жителям придется перевести стрелки часов сразу на два часа назад вместо привычного одного при переходе на зимнее время.

После изменений разница во времени между Гренландией и Данией составит четыре часа в течение всего года. При этом власти острова решили пока сохранить сезонный переход на летнее и зимнее время.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил о возможных негативных последствиях нововведения. По его словам, изменение часового пояса может осложнить торговлю с европейскими странами, ухудшить авиасообщение и ежегодно обходиться бюджету примерно в 19 миллионов датских крон.

Несмотря на это, глава правительства пообещал выполнить решение парламента. Вопрос об окончательном отказе от летнего времени власти намерены рассмотреть позднее, ориентируясь в том числе на позицию Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщал, что США, Дания и Гренландия заключили соглашение о безопасности острова. Документ предусматривает расширение американского военного присутствия на его территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над обеспечением безопасности Гренландии. При этом ранее американский лидер неоднократно высказывался о желании присоединить остров к Соединенным Штатам.