В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации на улицах, где после атаки беспилотников обнаружили повреждения жилых домов, сообщает "КП-Ростов". В Октябрьском и Советском районах пострадали девять многоквартирных зданий, сообщил 13 ноября глава города Александр Скрябин.

Из-за ночной атаки в Октябрьском районе без отопления остались 114 домов. Кроме того, была приостановлена подача воды на котельную на улице Гагринской. Ремонт уже провели, сейчас систему заполняют.

Сейчас специалисты уточняют масштаб повреждений. Жители могут подать заявления на материальную помощь в оперативном штабе.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 13 ноября Ростовская область подверглась воздушной атаке. В Ростове повреждения получили жилые дома и автомобили, а в Советском районе загорелось производственное помещение.