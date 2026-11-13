На Украине вручили подозрение экстрасенсу, которого считают магом Ермака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Украине предъявили подозрение экстрасенсу Богдану Орищенко, известному как маг Велиар. Его подозревают в мошенничестве: по версии следствия, он взял 60 тысяч гривен у матери больного мальчика, пообещав помочь ребенку, однако проведенные обряды не принесли результата. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Орищенко также известен как «маг Ермака» — так его называют некоторые украинские СМИ. Сам он рассказывал, что оказывает услуги политикам. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк называл его «рупором Банковой» и ранее обращался в правоохранительные органы с заявлением против экстрасенса.

В случае признания виновным Богдану Орищенко грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о пристрастии экс-главы офиса президента Андрея Ермака к магическим ритуалам. По ее словам, он привозил в Киев людей, называвших себя магами, из Израиля, Грузии и стран Латинской Америки.