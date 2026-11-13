Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2026 9:59

Бастрыкин вручил ключи от квартиры участнику СВО из числа детей-сирот

Глава СК помог участнику СВО из числа детей-сирот реализовать право на жилье
Мила ГЕНЬ
Бастрыкин вручил ключи от квартиры участнику СВО из числа детей-сирот

Бастрыкин вручил ключи от квартиры участнику СВО из числа детей-сирот

Фото: Shutterstock.

Военнослужащий из Республики Марий Эл, 11 лет ожидавший квартиру как сирота, наконец получил жилье. Ключи от него 27-летнему Дмитрию Хасанову вручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время рабочей поездки в ДНР. Об этом сообщили в ведомстве.

Хасанов служит по контракту в 177-м гвардейском полку морской пехоты и уже 10 месяцев выполняет боевые задачи в зоне СВО. В решении жилищного вопроса ему помогли офицеры ГВСУ СК России.

Поздравляя бойца, Бастрыкин вручил ему еще и отпускной билет — чтобы тот смог лично осмотреть новую квартиру и обустроиться. Глава ведомства пожелал военнослужащему благополучия и успехов в службе, отметив, что теперь у него есть собственное жилье, где можно строить семейные планы и начинать новый этап жизни.

В СК подчеркнули, что уделяют особое внимание защите социальных прав участников спецоперации и оказывают им всестороннюю поддержку.