Бастрыкин вручил ключи от квартиры участнику СВО из числа детей-сирот Фото: Shutterstock.

Военнослужащий из Республики Марий Эл, 11 лет ожидавший квартиру как сирота, наконец получил жилье. Ключи от него 27-летнему Дмитрию Хасанову вручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время рабочей поездки в ДНР. Об этом сообщили в ведомстве.

Хасанов служит по контракту в 177-м гвардейском полку морской пехоты и уже 10 месяцев выполняет боевые задачи в зоне СВО. В решении жилищного вопроса ему помогли офицеры ГВСУ СК России.

Поздравляя бойца, Бастрыкин вручил ему еще и отпускной билет — чтобы тот смог лично осмотреть новую квартиру и обустроиться. Глава ведомства пожелал военнослужащему благополучия и успехов в службе, отметив, что теперь у него есть собственное жилье, где можно строить семейные планы и начинать новый этап жизни.

В СК подчеркнули, что уделяют особое внимание защите социальных прав участников спецоперации и оказывают им всестороннюю поддержку.