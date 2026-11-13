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НовостиВ мире13 ноября 2026 10:07

Кот Ларри из резиденции премьера Британии пошутил: вот почему Майкрософт сбоит

В профиле кота Ларри появился мем о причине сбоя у Майкрософт
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Кот Ларри из резиденции премьера Британии пошутил: вот почему Майкрософт сбоит

Кот Ларри из резиденции премьера Британии пошутил: вот почему Майкрософт сбоит

Фото: REUTERS.

В аккаунте кота Ларри, обитающего в резиденции премьер-министра Великобритании, появился шуточный пост о причине масштабного сбоя в работе Microsoft. Публикация размещена в социальной сети X.

Автор страницы поделился забавной анимацией, на которой маленький котенок пытается перегрызть электрический провод.

«Причина сбоя в работе Microsoft раскрыта», — говорится в подписи к ролику.

Шутка появилась на фоне масштабных неполадок в работе сервисов американской корпорации. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при использовании электронной почты Outlook, платформы Teams и других продуктов Microsoft 365.

В компании сообщили, что специалисты работают над восстановлением сервисов. При этом признаков кибератаки обнаружено не было.

Ранее кот Ларри дал шуточные наставления новому премьер-министру Великобритании. В своем аккаунте в X он объявил, что главной обязанностью главы правительства станет забота о нем. Политику также напомнили о необходимости кормить питомца не менее двух раз в день. Ларри имеет официальный статус главного мышелова при британском кабинете министров.