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НовостиПолитика13 ноября 2026 10:09

ВС России взяли под контроль Котовку в Харьковской области

Контроль над Котовкой установили военнослужащие группировки войск «Север»
Семен ЗИМИН
ВС России взяли под контроль Котовку в Харьковской области

ВС России взяли под контроль Котовку в Харьковской области

Фото: Александр КОЦ.

Группировка войск «Север» установила контроль над населённым пунктом Котовка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 480 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 101 автомобиль, 5 орудий полевой артиллерии, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны отчитались о переходе под контроль сразу двух населённых пунктов. В Запорожской области это Воскресенка, а в Донецкой Народной Республике — Шиловка. До этого стало известно о взятии под контроль Василькового в Запорожской области. Российские войска продолжают расширять зоны контроля на всех участках.