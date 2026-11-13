Можно ли пить воду с металлическим привкусом: химик объяснил, когда стоит насторожиться

Сам по себе металлический привкус еще не означает, что вода опасна для здоровья. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

Металлический привкус водопроводной воды может появляться из-за старых труб, коррозии и присутствия в ней различных металлов. Кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, что по вкусу нельзя определить, насколько вода безопасна и какие именно примеси в ней содержатся. Об этом пишет «Газете.Ru».

«Присутствие железа в воде вполне определить по внешним признакам: растворенное двухвалентное железо сначала может не менять цвет воды, но при контакте с кислородом окисляется и образует бурые соединения, похожие на ржавчину», – объяснил химик.

Неприятный привкус чаще всего связан с железом или медью в воде. Из-за ржавых труб она может желтеть, мутнеть и оставлять осадок. Иногда вода сначала остается прозрачной, но позже желтеет. Так растворенное железо реагирует с кислородом.

Сам по себе металлический привкус еще не означает, что вода опасна для здоровья. Однако если он появился внезапно, долго не проходит и сопровождается мутностью, изменением цвета или осадком, лучше временно отказаться от такой воды для питья и приготовления пищи.

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