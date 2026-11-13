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НовостиОбщество13 ноября 2026 11:00

Можно ли пить воду с металлическим привкусом: химик объяснил, когда стоит насторожиться

Химик Дорохов: Металлический привкус не поможет определить состав воды
Анастасия ПИГИНА
Сам по себе металлический привкус еще не означает, что вода опасна для здоровья.

Сам по себе металлический привкус еще не означает, что вода опасна для здоровья.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

Металлический привкус водопроводной воды может появляться из-за старых труб, коррозии и присутствия в ней различных металлов. Кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, что по вкусу нельзя определить, насколько вода безопасна и какие именно примеси в ней содержатся. Об этом пишет «Газете.Ru».

«Присутствие железа в воде вполне определить по внешним признакам: растворенное двухвалентное железо сначала может не менять цвет воды, но при контакте с кислородом окисляется и образует бурые соединения, похожие на ржавчину», – объяснил химик.

Неприятный привкус чаще всего связан с железом или медью в воде. Из-за ржавых труб она может желтеть, мутнеть и оставлять осадок. Иногда вода сначала остается прозрачной, но позже желтеет. Так растворенное железо реагирует с кислородом.

Сам по себе металлический привкус еще не означает, что вода опасна для здоровья. Однако если он появился внезапно, долго не проходит и сопровождается мутностью, изменением цвета или осадком, лучше временно отказаться от такой воды для питья и приготовления пищи.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему многоразовая бутылка для воды может представлять опасность для здоровья. При недостаточно тщательном мытье на ее стенках и крышке скапливаются бактерии.