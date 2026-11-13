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НовостиЭкономика13 ноября 2026 10:28

Придется отдавать чаевые? Костин призвал банки обслуживать посетителей, как хорошие официанты

Глава ВТБ Костин заявил, что банк должен быть как хороший официант в ресторане
Марк СОКОЛОВ
Придется отдавать чаевые? Костин призвал банки обслуживать посетителей как хорошие официанты

Придется отдавать чаевые? Костин призвал банки обслуживать посетителей как хорошие официанты

Фото: REUTERS.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банки должны обслуживать клиентов по примеру хороших официантов в ресторане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление банкира на конференции «Фокус на клиента».

Костин отметил, что из-за высокой конкуренции россияне могут получить качественные услуги как минимум в шести крупнейших банках. Поэтому кредитные организации постоянно ищут способы заинтересовать клиентов и повысить их удовлетворенность.

«Мы должны как хороший официант в хорошем ресторане обслужить клиента быстро, хорошо и дорого», — сказал он.

По мнению главы ВТБ, успешный банкир должен не только хорошо разбираться в финансах, но и понимать потребности людей. При этом Костин усомнился, что искусственный интеллект сможет полностью заменить человеческое отношение к клиентам.

Ранее в ВТБ рассказали о внедрении искусственного интеллекта для персонализации обслуживания. Новые алгоритмы анализируют историю взаимодействия клиентов с банком и помогают выбирать наиболее удобные способы связи. Например, система может определить, когда человеку лучше отправить уведомление и стоит ли звонить ему по телефону.