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НовостиПолитика13 ноября 2026 10:30

Песков: Кремль рассчитывает на развитие идеи Путина о гуммиссии в Константиновке

Песков высказался об инициативе Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке
Арина СЕРОВА
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская сторона рассчитывает, что идея президента РФ Владимира Путина по организации гуманитарной миссии в Константиновке получит дальнейшее развитие. Об этом заявил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Москва призывает США и Украину принять участие в этой работе.

Предложение направлено на эвакуацию городских жителей, которые до сих пор остаются в опасных зонах боев. Ожидается, что после решения всех технических вопросов миссия пройдет по опыту Алешек под руководством омбудсменов России и Украины при мониторинге СМИ.