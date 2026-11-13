Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская сторона рассчитывает, что идея президента РФ Владимира Путина по организации гуманитарной миссии в Константиновке получит дальнейшее развитие. Об этом заявил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Москва призывает США и Украину принять участие в этой работе.

Предложение направлено на эвакуацию городских жителей, которые до сих пор остаются в опасных зонах боев. Ожидается, что после решения всех технических вопросов миссия пройдет по опыту Алешек под руководством омбудсменов России и Украины при мониторинге СМИ.