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НовостиПолитика13 ноября 2026 10:34

Песков: новые переговоры РФ, США и Украины пройдут в обозримой перспективе

Менять состав делегации России нет необходимости, подчеркнул Песков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: новые переговоры РФ, США и Украины пройдут в обозримой перспективе

Песков: новые переговоры РФ, США и Украины пройдут в обозримой перспективе

Фото: REUTERS.

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины состоится в обозримой перспективе, при этом необходимости в изменении состава переговорной группы от Москвы сейчас нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, предыдущий двухдневный раунд закрытых консультаций между представителями России, Украины и США завершился 11 ноября в Абу-Даби. В первый день стороны вели диалог около четырех с половиной часов, а во второй — порядка двух часов. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский оценил рабочую атмосферу как доброжелательную и деловую.