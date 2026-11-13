Песков: новые переговоры РФ, США и Украины пройдут в обозримой перспективе Фото: REUTERS.

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины состоится в обозримой перспективе, при этом необходимости в изменении состава переговорной группы от Москвы сейчас нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, предыдущий двухдневный раунд закрытых консультаций между представителями России, Украины и США завершился 11 ноября в Абу-Даби. В первый день стороны вели диалог около четырех с половиной часов, а во второй — порядка двух часов. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский оценил рабочую атмосферу как доброжелательную и деловую.