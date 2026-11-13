«Один из тысячи выживает»: боец ВС России чудом не погиб после ранения в сердце Фото: Личный архив героя публикации.

Бывший горняк из хакасской Абазы Александр Шульга, служащий в составе 76-й Псковской дивизии ВДВ, получил осколок прямо в сердце и остался жив. Об этом он рассказал «КП-Запорожье». До СВО мужчина десять лет добывал уголь, золото и алмазы, а в армию пошел вслед за дядей Николаем Корчиковым, который позже погиб в бою.

Боевое крещение Шульц принял под Работино в Запорожье. Группу накрыло кассетными снарядами и минами, а ночью добила «Баба-Яга»: погиб товарищ «Малой». Позже был «закреп» на опорнике ВСУ, где Александр с напарником провел четверо суток без воды, сидя на трупах. За это он получил медаль «За храбрость».

Под Курском, у Николаево-Дарьино, боец почти три недели держал подвал. Вылазка за водой закончилась сбросом с дрона: осколки посекли руки, сломали плечо, обожгли поясницу. Эвакуировали его лишь через три дня. В рыльском госпитале врачи нашли осколок в правой подушке сердца и удивились: «Такой один из тысячи выживает!»

Извлекать железо медики не рискнули, и Шульгу демобилизовали. Теперь он помогает раненым в фонде «Защитники Отечества» и скоро станет социальным координатором. «Почему я выжил? Наверно, нужен еще на белом свете», — считает Александр.

Ранее KP.RU рассказывал, как боец ВС России выжил после атаки дронов и взял в плен солдата ВСУ в Запорожской области. О настоящем подвиге военнослужащего рассказал один из его сослуживцев.