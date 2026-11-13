Путин встретился в Кремле с главой Росимущества Яковенко

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко. Встреча прошла в Кремле. Об этом также сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин работает в Кремле, в середине дня планирует принять Вадима Яковенко — это глава Росимущества», — рассказал представитель Кремля. Также он заявил, что Путин 13 ноября проведет ряд непубличных встреч.

Руководитель Росимущества представил отчет о деятельности ведомства, уделив внимание работе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в других приграничных регионах.

Ранее KP.RU рассказал, что президент РФ в прошлый раз встречался с главой Росимущества в феврале этого года. Тогда глава ведомства представил Путину отчет о работе за 2025 год.