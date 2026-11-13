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НовостиВ мире13 ноября 2026 10:45

В Британии впервые за почти 60 лет человек умер в результате наезда паровоза

Инцидент с участием экскурсионного паровоза остановил движение десятков поездов в Британии
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
В Британии впервые за почти 60 лет человек умер в результате наезда паровоза

В Британии впервые за почти 60 лет человек умер в результате наезда паровоза

Фото: Оксана ЗУЙКО.

Человек погиб под колесами паровоза на станции Хэнвелл на западе Лондона утром 11 ноября. Как сообщает Daily Mail, это первый подобный смертельный случай почти за 60 лет.

Паровоз следовал без пассажиров из депо Саутхолл на вокзал Виктория, откуда должен был отправиться в специальный экскурсионный рейс до Кентербери, посвященный Дню памяти погибших в войнах.

Представитель Британской транспортной полиции сообщил, что на место ЧП вызвали сотрудников экстренных служб и медиков, однако спасти человека не удалось. После трагедии экскурсионную поездку отменили. Также оказалось нарушено движение поездов на линии: 72 рейса отменили, еще 86 завершили раньше запланированного маршрута.

Ранее KP.RU писал, что в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас 18-летняя девушка выпала из кресла экстремального аттракциона «Маятник» и погибла. За четыре дня до трагедии власти проверяли аттракционы на ярмарке, но нарушений не обнаружили.