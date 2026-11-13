В Европе едва не убили главреда крупнейшего СМИ: Покушение произошло средь бела дня

Бывший главред Bild Юлиан Райхельт назвал произошедшее «попыткой запугивания свободных СМИ». Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

В Берлине неизвестные подожгли автомобиль бывшего главреда Bild, руководителя портала Nius Юлиана Райхельта. Об этом сообщил сам журналист, подробности приводит немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября в районе Шарлоттенбург. Около двух часов ночи прохожий вызвал пожарных, однако спасти BMW не удалось. Автомобиль полностью выгорел. По данным Nius, в салоне машины находилось детское кресло.

Неизвестные подожгли автомобиль главного редактора портала Nius Юлиана Райхельта в Берлине

Райхельт назвал произошедшее «попыткой запугивания свободных СМИ». Он уверен, что поджог был спланирован заранее. По мнению журналиста, злоумышленники могли использовать специальное средство для ускорения горения.

Полиция подтвердила факт умышленного поджога. Расследованием занимается специализированное подразделение, личности подозреваемых пока не установлены.

Похожий случай произошел в Челябинске в ноябре 2020 года. Тогда неизвестные подожгли BMW журналистки, работавшей в издании Znak.com. Автомобиль полностью сгорел, а камеры наблюдения зафиксировали двух убегающих людей. Сама пострадавшая не исключала связи нападения со своей профессиональной деятельностью, однако не стала никого обвинять.