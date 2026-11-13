Названы три популярных завтрака, которые могут навредить здоровью

Врач посоветовала отказаться от сладких хлопьев, шариков и «подушечек». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Врач-дерматолог, косметолог и нутрициолог Елена Косенко назвала самые вредные варианты завтрака. По ее словам, сладкие хлопья, выпечка с соком и бутерброды с колбасой не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и могут негативно влиять на здоровье. Об этом пишет Lenta.ru.

«Это первый сигнал организму: либо мы задаем ему стабильный метаболический ритм на день, либо запускаем цикл скачков глюкозы, воспаления и компенсаторной усталости. Именно поэтому в контексте долголетия некоторые привычные утренние блюда оказываются особенно неблагоприятными», – поделилась эксперт.

Косенко посоветовала отказаться от сладких хлопьев, шариков и «подушечек»: в них много сахара и мало клетчатки. После такого завтрака уровень глюкозы резко повышается, а затем падает, вызывая голод и усталость. При регулярном повторении это может способствовать развитию инсулинорезистентности.

Врач также не рекомендовала есть по утрам круассаны и другую выпечку с соком или сладким кофе. Такое сочетание содержит много сахара и жиров, но мало белка и клетчатки. Еще один нежелательный вариант – бутерброды с колбасой и сосиски из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров.

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