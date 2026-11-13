В Москве задержан проректор университета «Синергия» Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Москве был задержан Михаил Ерофеев, проректор частного университета «Синергия», ответственный за региональное развитие. Об этом 13 ноября сообщил источник «Известий».

Ерофеев помещен в изолятор временного содержания из-за расследования госконтракта на десятки млн рублей для создания онлайн-курса повышения квалификации. Следствие считает, что вуз передал основную часть работы субподрядчикам, потратив на это около 13,5 млн рублей.

Заказчик выплатил всю сумму, но возникли подозрения о хищении более половины средств. Стало известно, что отчеты университета не соответствуют техническому заданию. Эксперты, проведя работу, сделали вывод, что стоимость всего проекта была завышена.

Ранее KP.RU рассказал, что проректора Гатчинского университета арестовали по делу о нелегальной миграции. Сообщалось, что якобы проректор легализовать иностранцев. В материалах дела говорится о том, что проректор оказал «помощь» более 20 мигрантам.