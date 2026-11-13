В Госдуме ответили Норвегии за угрозу депортации российских спортсменов Фото: REUTERS.

Решение Норвегии депортировать российских участников соревнований вызывает обсуждение о лишении страны права организовывать международные спортивные мероприятия. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я думаю, что тут следует обратиться в ту или иную международную федерацию и ставить вопрос о лишении Норвегии права принимать у себя международные состязания», — предложил российский парламентарий.

Напомним, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее подверг критике решение Норвегии о депортации российских спортсменов, прибывших на соревнования. KP.RU раскрыл причины, по которым Норвегия хочет закрыть въезд на международные соревнования российским и белорусским спортсменам. Страны ЕС не могут отделить спорт от политики.