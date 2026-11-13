На Урале охотник изрубил топором Haval бывшей жены при ее подругах

Происходящее попало на видео Фото: читатель «КП».

В поселке Билимбай Свердловской области мужчина с топором разгромил кроссовер Haval, принадлежащий его бывшей жене. В момент погрома в салоне находились ее подруги. Инцидент произошел еще в октябре, но уголовное дело до сих пор не возбуждено, сообщает «КП-Екатеринбург».

Екатерина и Андрей поженились в 2012 году, через год у них родился сын. В 2016-м брак распался, но отношения то возобновлялись, то прекращались вновь. Женщина вспоминает, что со стороны экс-супруга были агрессивные выходки и измены, а от похода к психологу он отказывался — боялся потерять лицензию на оружие, поскольку был охотником.

На Урале охотник разрубил топором кроссовер бывшей супруги и угрожал ей

Осенью 2026 года Екатерина решила окончательно уйти: забрала сына и переехала в Первоуральск, сняв квартиру. 11 октября она приехала в Билимбай за ребенком — сын позвонил и сказал, что отец пьян. С собой женщина взяла подруг.

Вместо сына навстречу вышел Андрей с топором в руках. Он сразу начал наносить удары по кузову и стеклам Haval, пока в салоне сидели подруги Екатерины. Все происходящее она снимала на видео.

Вот что кричал мужчина: «Я за это говно отдал 2,5 миллиона! А эта тварь даже домой не заходит». По мнению Екатерины, причиной погрома стала ревность: Андрей был уверен, что она ушла к другому.

Позже мужчина взял нож и порезал шины. Одна из ее подруг, по словам Екатерины, пострадала от разбившегося стекла. За происходящим со стороны наблюдал 13-летний сын пары.

Вот как Екатерина описала угрозы:

- Параллельно он кричал мне, что убьет, расчленит меня и скормит медведю: он ведь охотник, у него много оружия дома.

Женщина говорит, что больше всего боялась, что бывший супруг достанет ружье.

После случившегося Екатерина обратилась в полицию, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Она предполагает, что у бывшего мужа есть связи в правоохранительных органах.

Андрей, свою очередь, заявляет, что разбил машину, купленную на его деньги. Хотя кроссовер оформлен на Екатерину и она ездит на нем три года.

В полиции Первоуральска ответили, что участковые проводят проверку.