Нижегородские верфи получат займ почти на 2 млрд рублей для строительства новых круизных теплоходов

Фото: пресс-служба группы «Гама»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение о выделении первых двух льготных займов в рамках специализированной программы «Лизинг судов». Общая сумма финансирования составит 1,84 млрд рублей — эти средства пойдут на постройку двух круизных речных теплоходов на нижегородских верфях.

Согласно условиям, ФРП перечислит компании «Росагролизинг» по 921,5 млн рублей на каждое судно. Займы предоставляются под 1% годовых на срок 25 лет, а покрытие затрат на создание теплоходов достигнет порядка 97%. По завершении строительства «Росагролизинг» передаст суда нижегородской группе «Гама» в лизинг по льготной средневзвешенной ставке 4,5% годовых.

О необходимости модернизации круизного флота губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил на федеральном уровне. В августе на совещании, посвященном развитию туризма и индустрии гостеприимства, он представил Председателю Правительства России Михаилу Мишустину перспективы речного туризма в регионе и подчеркнул острую потребность в новых судах.

«Уже в первом отборе новой программы нижегородские проекты получили одобрение. Благодарю Михаила Владимировича за поддержку нашей инициативы, а также коллег в Правительстве Российской Федерации, Минпромторге России, Фонде развития промышленности и всех, кто участвовал в подготовке и рассмотрении проектов. Новые лайнеры станут нашим вкладом в развитие маршрута „Золотое кольцо“, который в 2027 году отметит 60-летие, а нижегородские судостроители получат долгосрочный заказ», — заявил Глеб Никитин.

Запуск совместной с Минпромторгом России программы «Лизинг судов» для предоставления доступных и длинных средств на обновление флота на отечественных верфях подтвердил директор ФРП, заместитель председателя ВЭБ.РФ Роман Петруца.

«Первые два одобренных займа на 1,84 млрд рублей позволят построить круизные теплоходы для популярного туристического маршрута „Золотое кольцо“. ФРП предоставит „Росагролизингу“ по 921,5 млн рублей на каждое судно под 1% годовых сроком на 25 лет, покрыв порядка 97% затрат на их создание», — сообщил Роман Петруца.