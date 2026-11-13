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НовостиЗдоровье13 ноября 2026 12:03

Одна привычка каждый день: невролог объяснила, как защититься от инсульта

Невролог Суша: Контроль давления помогает снизить риск инсульта
Анастасия ПИГИНА
Для профилактики инсульта важно отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.

Для профилактики инсульта важно отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Инсульт может развиваться на фоне проблем с сосудами, повышенного давления и вредных привычек. Врач-невролог и сомнолог Анна Суша рассказала, что снизить риск опасного состояния помогают регулярный контроль артериального давления, отказ от курения и алкоголя, а также борьба с лишним весом. Об этом пишет Lenta.ru.

«Гипертония – фактор риска номер один, поэтому тонометр должен стать вашей ежедневной привычкой. Чтобы тонометр показал объективную картину, измеряйте давление в спокойном состоянии: сядьте удобно, обопритесь спиной на стул, поставьте стопы на пол, а руку положите на стол так, чтобы манжета находилась строго на уровне сердца», – отметила врач.

Суша отметила, что для профилактики инсульта важно отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Никотин вредит сосудам, а спиртное может провоцировать скачки давления и нарушения сердечного ритма. Также врач посоветовала следить за весом. Снижение массы тела на 5-10% от исходной может уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Особое внимание нужно обращать на внезапное онемение рук, пальцев, губ или уголка рта. Такие симптомы могут предупреждать об опасном состоянии, поэтому при их появлении нельзя ждать, пока они пройдут сами, – необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о нормальных показателях артериального давления у взрослых.