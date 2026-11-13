ИИ без перестройки процессов не даст бизнесу большого эффекта

Фото: пресс-служба компании Базис

Внедрение искусственного интеллекта и ИИ-агентов само по себе не приведет к серьезному положительному результату для бизнеса, если компания не изменит рабочие процессы. Такую мысль на конференции Basis ID высказал советник первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Сергей Путятинский.

По его словам, недостаточно открыть сотрудникам доступ к ИИ-чату и ждать, что привычные операции начнут выполняться принципиально иначе. В этом случае люди продолжают работать по-прежнему, пусть и с большим удобством. «Если говорить про агентизацию процессов, это не окошко с ИИ-чатом, когда люди работают так же, как работали, и просто начинают делать что-то чуть быстрее, проще или удобнее, это не трансформация. Это мы сделали работу сотрудников удобнее. Если говорить о большом эффекте, то нужна трансформация внутренних процессов», – сказал Сергей Путятинский.

Отдельно он затронул этическую сторону. По мнению Путятинского, оценивать технологии ИИ только с этой точки зрения нельзя. «Как инженер, я скажу, что это не хорошо и не плохо, это новое изобретение человечества, и вопрос в том, кто и как им воспользуется», – добавил советник первого заместителя – председателя правления банка.

Еще один вопрос — равные условия при внедрении ИИ в компаниях разного масштаба. Путятинский подчеркнул, что сейчас многие по-разному воспринимают и интерпретируют взаимодействие с облачными ИИ-моделями, особенно небольшие компании. «Нужны правила, которые определят, что можно и что нельзя... Правила необходимо определить, создать для всех равные возможности. Нужна градация: когда можно работать в облаке, а когда нет, какие данные чувствительные, а какие нет, с какими моделями можно работать, а с какими нет», – резюмировал он.

Ранее на международном форуме Kazan Digital Week Сергей Путятинский сообщал, что ответственность за решения, принятые с помощью искусственного интеллекта, лежит на организациях, которые используют технологию. По его словам, ИИ уже можно применять в массовых операционных процессах. В кредитном процессе банка оценка объекта недвижимости с помощью искусственного интеллекта занимает менее 30 секунд, хотя раньше могла достигать трех дней.