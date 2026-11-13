ВТБ запустил реструктуризацию кредитных карт

ВТБ запустил программу реструктуризации кредитных карт. Теперь клиенты могут объединить несколько кредитов, включая кредитную карту, в один кредит наличными. Сервис доступен как заёмщикам с просроченной задолженностью, так и тем, у кого её нет.

Суть нового механизма в том, что кредитная карта закрывается, а вместо неё клиент получает потребительский кредит с более длительным сроком. Благодаря этому ежемесячный платёж становится меньше, а при наличии просрочки её можно урегулировать. В итоге клиент получает понятный финансовый продукт с фиксированной оплатой и комфортными расходами на обслуживание.

Такой же формат предусмотрен для клиентов, у которых в банке есть и кредитные карты, и потребительские кредиты: все они объединяются в один кредит наличными. А для заёмщиков с просроченной задолженностью по нескольким кредитам в этом и других банках действует реструктуризация в рамках программы комплексного урегулирования.

Получить реструктуризацию можно быстро — буквально в «одно касание». Для этого достаточно написать в чат мобильного приложения банка, оставить заявку на сайте банка или позвонить на горячую линию.

«Трансформация кредитной карты в кредит наличными и объединение нескольких кредитов при урегулировании просроченной задолженности – это подход, который позволяет сформировать из нескольких графиков платежей один и снизить ежемесячную нагрузку на бюджет клиента», – отметил руководитель департамента финансового урегулирования банка Евгений Новиков.