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НовостиВ мире13 ноября 2026 11:43

Замглавы Минздрава Казахстана Рамазанов помог россиянке во время полета

Захарова поблагодарила замглавы Минздрава Казахстана Рамазанова за помощь россиянке в полёте
Семен ЗИМИН
Замглавы Минздрава Казахстана Рамазанов помог россиянке во время полета Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Замглавы Минздрава Казахстана Рамазанов помог россиянке во время полета Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Манас Рамазанов пришёл на выручку россиянке, которой стало плохо на борту самолёта авиакомпании SCAT. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Инцидент произошёл во время рейса из Астаны в Тараз.

У пассажирки резко упало давление, выступил липкий пот и начались боли в животе. Как только самолёт приземлился, Рамазанов сразу вызвал скорую помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила замминистра в своём Telegram-канале. Она написала: «Спасибо Вам, уважаемый Манас Ембергенович, за неравнодушие!».

Это не первый случай, когда медики спасают пассажиров прямо в воздухе. Ранее KP.RU рассказывал о трёх студентках-медиках, которые пришли на выручку людям во время рейса. Едва самолёт набрал высоту, как одна из пассажирок резко побледнела и начала терять сознание. Ситуация усложнилась тем, что помощь вскоре понадобилась ещё нескольким людям в разных частях салона. Будущие врачи не растерялись и оказали первую помощь, стабилизировав состояние пассажиров до прибытия медиков.