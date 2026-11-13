Сбитая Буйновым пенсионерка намерена взыскать с него 3 миллиона рублей

Певец Александр Буйнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пенсионерка Алла Смирнова, сбитая Александром Буйновым на пешеходном переходе, подала к народному артисту России иск с требованием о выплате 3 млн рублей компенсации за вред здоровью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным юриста Дмитрия Соловьёва, представители музыканта обещали женщине миллион рублей на лечение, но затем перестали выходить на связь. Смирнова провела в больнице более пяти месяцев. Извинений от артиста она также не получила.

Концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин придерживается другой версии. Он утверждает, что лично предлагал оплатить лечение, но пенсионерка отказалась. По его словам, Буйнов как водитель сделал всё необходимое — остался на месте и предлагал помощь. Происходящее Пудовкин называет шантажом, а пострадавшую, уверен он, «перекупили» ради участия в ток-шоу.

ДТП случилось в конце февраля 2025 года в Апрелевке под Москвой. За рулём Lexus LX 570 Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада прямо на нерегулируемом переходе. У женщины диагностировали разрыв связки левого надколенника. Пострадавшую госпитализировали. 10 марта Аллу Смирнову выписали из больницы. Известно, что Буйнов хотел навестить Аллу Николаевну в больнице. Он приезжал к ней с гостинцами за пару дней до выписки, однако пациентка запретила пускать артиста в палату.