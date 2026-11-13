В Словении запустили процедуру лишения гражданства 13 россиян. Фото: Maksim Konstantinov /Global Look Press

Правительство Словении инициировало процедуру возможного лишения гражданства в отношении 13 россиян, зарегистрированных за границей. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания кабинета министров.

Правительство поручило службам безопасности и разведки проверить, есть ли основания для лишения россиян словенских паспортов. Речь идет о гражданстве, полученном после 2015 года в порядке внеочередной натурализации. Согласно статье 26 закона о гражданстве Словении, гражданства могут лишить человека, который фактически живет за границей, имеет паспорт другого государства и чья деятельность нанесла ущерб международным или иным интересам республики.

По данным STA, среди проверяемых называли Викторию Криволуцкую — подругу президента Словении Наташи Пирц-Мусар. Ранее они вместе выступали в национальной команде по боулингу. Криволуцкая постоянно живет в Словении.

Ранее KP.RU писал, что в сентябре 2026 года власти Словении поручили проверить основания для лишения гражданства 93 россиян, получивших паспорта по особой процедуре натурализации.