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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 12:22

ТАСС: Российского бойца Усмана Нурмагомедова арестовали в ОАЭ на полгода

Усман Нурмагомедов находится под стражей после драки в Абу-Даби
Мария СПИРИДОНОВА
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ. Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ. Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, арестован на шесть месяцев в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Усмана [Нурмагомедова - прим. ред.] арестовали на 6 месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Задержание связано с инцидентом, произошедшим 11 ноября в отеле Hilton в Абу-Даби. По данным СМИ, Нурмагомедов подрался с экс-чемпионом UFC Мерабу Двалишвили. Сообщалось, что Усман подошёл к Двалишвили и ударил его, после чего завязалась массовая драка с участием окружения обеих сторон. Полиция Абу-Даби задержала восемь участников потасовки и двух человек, снимавших происходящее на видео. По законам ОАЭ бойцу грозит тюремный срок. Глава UFC Дана Уайт резко высказался о драке между Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби, назвав её участников идиотами.