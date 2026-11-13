Жительница Перми ищет сестру, которую удочерила семья американцев

На фото Кристина, предположительно, с новой семьей. Фото: личный архив Натальи Касимовой.

В редакцию «КП-Пермь» обратилась жительница Закамска Наталья Касимова. Сейчас ей 50 лет, и вот уже 26 лет она не может забыть, что где-то далеко живет ее родная по маме сестра.

Случилось это после того, как пьяный отец девочки до смерти избил ее маму. 42-летняя женщина, которая воспитывала семерых детей от двух разных мужчин, умерла в больнице от кровоизлияния в мозг. Наталья тогда взяла под опеку родного по матери и отцу 16-летнего брата. Еще двух девочек определили в детский дом. А самую младшую, Кристину, пристроили в детский садик в городе Краснокамск. По словам Натальи, Кристина была тихой, скромной девочкой со светлыми волосами и голубыми глазами. Но глазки эти чаще плакали, чем светились от счастья.

Женщина вспоминает, как однажды малышку по переулку гонял петух и клевал в затылок. Кристина тогда очень испугалась и долго ревела. А еще был случай, когда отец подкинул ее вверх и не поймал. Она сильно ударилась.

Когда мать Кристины похоронили и она попала в детский садик, девочку приметила семья из Америки. Малышка сразу признала их родителями - назвала папой и мамой. 26 лет назад в опеке Наталье дали несколько фотографий и сказали, что ее сестру теперь зовут Кристина-Александра. Остальные данные раскрывать было запрещено, потому что девочке еще не было 18-ти лет. Наталья верит, что спустя много лет все же сможет разыскать сестру, ведь когда-то они были очень близки, и девочка иногда называла ее мамой.

Если вы знаете что-то о судьбе Рожневой Кристины Александровны, свяжитесь с редакцией по телефону 8-922-319-68-01.

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