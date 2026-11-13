Названы регионы России с самыми высокими ценами за квадратный метр в новостройках

Самые высокие цены на новостройки наблюдаются на Сахалине, Алтае и в Севастополе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стало известно, в каких регионах России зафиксированы самые высокие цены на один квадратный метр в новостройках. Согласно материалам «Единого ресурса застройщиков», на которых ссылается ТАСС, в сентябре 2026 года они наблюдались в Сахалинской области, Севастополе и на Алтае.

«Наиболее высокие средние цены за квадратный метр в новостройках <...> отмечались в Сахалинской области (226,9 тыс. рублей), Севастополе (221,4 тыс. рублей) и Республике Алтай (211,6 тыс. рублей)», - говорится в сообщении.

Также близкие к этому показатели цены за квадратный метр отмечались в Крыму, на Камчатке и в Амурской области - в районе от 207 до 197 тысяч рублей.

Самый высокие показатели цен по прежнему отмечаются в Москве. В столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках оценивается в 425,3 тысячи рублей.

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