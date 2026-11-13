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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 12:36

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие под Самарой

Из-за атаки ВСУ погибли люди
Людмила МИТРОХИНА
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие под Самарой

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие под Самарой

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины на промышленном объекте в Самарской области. Об этом говорится в сообщении от ведомства.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении от СК РФ на официальном сайте.

Ранее KP.RU рассказал, что вражеские беспилотники атаковали предприятие в Самарской области. Сирена о воздушной тревоге включалась несколько раз за последние сутки. Отмечается, что из-за атаки беспилотниками ВСУ на промышленный объект погибло четыре человека.