СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие под Самарой Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины на промышленном объекте в Самарской области. Об этом говорится в сообщении от ведомства.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении от СК РФ на официальном сайте.

Ранее KP.RU рассказал, что вражеские беспилотники атаковали предприятие в Самарской области. Сирена о воздушной тревоге включалась несколько раз за последние сутки. Отмечается, что из-за атаки беспилотниками ВСУ на промышленный объект погибло четыре человека.