В Киргизии проводят осмотр самолета из России: что случилось Фото: Мария ЛЕНЦ.

Самолет из Новосибирска в Бишкек проверили в Бишкеке из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении от ОАО «Аэропорты Кыргызстана», в состав которого входят все крупные воздушные гавани республики.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Самолет после получения тревожного сообщения сразу же разместили на удаленной стоянке.

«В 17:24 воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Манас (Бишкек). Посадка прошла в штатном режиме, на борту находились 158 пассажиров, все они в безопасности, никто не пострадал», — говорится в сообщении источника. Подробностей случившегося не сообщается.

Ранее KP.RU рассказал, что в аэропорту Красноярска несколько лет назад досматривали самолет из-за сообщения о взрывном устройстве. В итоге информация о бомбе оказалась ложной. Ее передал пассажир, который опаздывал на рейс.