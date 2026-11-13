Слуцкий: заявивший о контроле над Константиновкой Киев лжёт по заветам Геббельса Фото: Евгения ГУСЕВА.

Киевский режим, заявляя о якобы контроле ВСУ над Константиновкой, лжет по заветам министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Киевский режим использует ложь как инструмент своей неонацистской политики прямо по заветам Геббельса. Зеленский фактически пойман на очередном вранье о контроле ВСУ Константиновки», - заявил Слуцкий.

Политик также подчеркнул, что киевский режим и поддерживающие его страны Евросоюза стремятся к достижению мира на Украине только на словах.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия призывает США повлиять на Украину и побудить Киев согласиться на проведение гуманитарной операции в Константиновке. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, киевский режим может самостоятельно разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что контролирует город.