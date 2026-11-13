Клуб в Варшаве отменил концерт Scally Milano из-за песни о Польше Фото: социальные сети.

Варшавский клуб Opera Club принял решение отменить концерт российского рэпера Scally Milano, который должен был состояться в начале декабря. Это произошло после того, как польские журналисты подняли вопрос о содержании текстов его песен. Об этом сообщает издание Wyborcza.

"Клуб отменил концерт после того, как Wyborcza спросила, знают ли там трек, в котором артист сравнивает секс с изнасилованиями полек нацистами", — отмечается в сообщении от иностранного издания.

Внимание СМИ к творчеству музыканта привлёк один из читателей. Он указал на песню, выпущенную в 2021 году, в которой есть фраза, оскорбляющая жителей Польши. Отмечается, что 24-летний Даниил Дмитриев, выступающий под именем Scally Milano, должен был дать концерт в Варшаве 4 декабря. Этот концерт лишь часть тура, позже он должен был посетить Берлин, Вену и Белград. Отменят ли концерты в этих городах, неизвестно.

Ранее KP.RU рассказал, что по всей Европе отменяют концерты еще одного рэпера Oxxxymiron*. Это происходит из-за возбуждения уголовного дела по обвинению в растлении малолетних.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.