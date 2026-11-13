Поросячья банда наводит ужас на Ставрополье: хряки уничтожают заборы и запасы Фото: Виктория ГАВРИК.

В Ставропольском крае стадо свиней почти год терроризирует жителей поселка Зерновой. Об этом сообщает «КП-Ставрополь».

По словам местных жителей, около 20 животных во главе со свиноматкой весом 256 килограммов свободно разгуливают по улицам, забираются в чужие дворы и уничтожают запасы продуктов. Свиньи также ломают ограждения, нападают на собак и выбегают на проезжую часть. Люди опасаются выпускать на улицу детей.

«Они ходят где угодно – во дворах ломают заборы, съедают яйца и зерно», – пожаловалась одна из местных жительниц.

Сельчане утверждают, что у животных есть хозяин, однако ни у свиноматки, ни у ее потомства нет бирок. Ситуацию осложняют опасения по поводу возможных заболеваний у скота. Жители уже обращались к главе округа и в региональный Минсельхоз, но, по их словам, получали лишь формальные ответы.

Похожая ситуация ранее возникла в Кировской области. Там стадо гибридов кабанов и домашних свиней несколько лет разоряло огороды и пугало жителей Афанасьевского района. В одном из случаев 12-летней девочке пришлось забраться на дерево, спасаясь от животных. После многочисленных жалоб ситуацию взяла на контроль прокуратура.