Сальдо: Четверо погибли, 25 ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Херсонской области за прошедшую неделю от действий украинских боевиков погибли четыре человека, еще 25 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшую неделю из-за атак ВСУ погибли четыре мирных жителя Херсонской области, 25 человек пострадало", - написал он.

Он отметил, что за указанное время в результате атак ВСУ были также повреждены более 40 автомобилей, в том числе бензовоз и служебный автомобиль МВД.

Как писал сайт KP.RU, ночью 13 ноября в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоград погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Кроме того, украинские боевики при помощи дронов атаковали Самару. Под удар попало одно из промышленных предприятий Самарской области. В результате украинской атаки погибли четыре человека.