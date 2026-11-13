ERR: в Эстонии хотят переименовать улицы в честь советского писателя Смуула

Юхан Смуул

Депутат эстонского парламента Яак Валге призвал немедленно переименовать улицы в Таллине и Курессааре, носящие имя советского писателя Юхана Смуула. Об этом информирует телерадиокомпания ERR.

По данным издания, 11 ноября политик обратился в Языковой департамент с просьбой проверить, соответствуют ли названия улицы и моста имени Смуула требованиям закона о географических названиях. Валге считает, что писатель в свое время противодействовал восстановлению независимости Эстонии.

«По мнению политика, писатель... способствовал укреплению советской оккупационной власти», - следует из сообщения.

Известно, что к своему обращению депутат приложил юридическое заключение. Документ был подготовлен присяжным адвокатом Олави-Юри Луйком.

Ранее сообщалось, что власти в Польше демонтировали обелиск на кладбище советских воинов. Он был расположен в Бытоме.