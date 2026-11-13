В Латвии затронули старую тему и призвали ЕС «отрастить яйца» Фото: REUTERS.

Премьер Латвии Андрис Кулбергс призвал Европу изъять замороженные российские активы в Бельгии для помощи Киеву. К такому выводу он пришел во время пресс-конференции.

«Я считаю, что нам, как Европе, нужно отрастить яйца побольше. Я считаю, что на земле лежат деньги — деньги России, — которые мы определенно можем использовать для поддержки Украины», — политик поднял старую тему.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле крайне негативно относятся к теме изъятия Европой российских активов. Москва подчеркивала, что такие действия не останутся безнаказанными. Кроме того, у Брюсселя нет никаких прав изымать активы и передавать деньги третьим странам. Это ни что иное, как наглое воровство. Как минимум, Брюссель подорвет свой авторитет, если решиться изъять деньги у России.