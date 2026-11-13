Австрия поддержала ультиматум Мерца по очередному кредиту для Украины Фото: REUTERS.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью журналистам заявил, что поддерживает угрозу своего немецкого коллеги Фридриха Мерца о том, что соглашение по бюджету ЕС не должно заключаться до тех пор, пока все страны не поддержат новый кредит для киевского режима. Об этом написала газета Politico.

"Солидарность — это не улица с односторонним движением. Когда мы обсуждаем в рамках многолетнего финансового плана (долгосрочного бюджета), как мы можем использовать фонды сплочения для поддержки развития в различных государствах-членах, это также означает, что эта солидарность должна в равной степени проявляться и в обратном направлении", - сказал он.

Политик напомнил частые угрозы наложить вето со стороны бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что это положение о возможности отказаться от участия восходит к прошлому и затронуло лишь одну страну.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября Мерц выдвинул ультиматум Брюсселю, пригрозив заблокировать бюджет на предстоящие семь лет, если Киеву не будет оказана поддержка. Немецкий канцлер связал поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы с согласием всех стран ЕС финансировать Украину.