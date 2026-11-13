Венгерский премьер вляпался в скандал с домашним насилием: Мадьяр мог терроризировать бывшую жену

Венгерский премьер вляпался в скандал с домашним насилием: Мадьяр мог терроризировать жену Фото: REUTERS.

В Венгрии направили в прокуратуру заявление с обвинениями премьер-министра Петера Мадьяра в вымогательстве и домашнем насилии в отношении бывшей супруги. Об этом сообщила оппозиционная партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

Заявление подала бывший депутат парламента от ФИДЕС Илона Экеш. Она попросила проверить возможные нарушения двух статей Уголовного кодекса Венгрии. Основанием стали показания экс-министра юстиции Юдит Варги, выступившей 11 ноября перед парламентской следственной комиссией.

Согласно документу, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с супругой, в котором она рассказывала о предполагаемых нарушениях в правительстве Виктора Орбана. По утверждению Варги, впоследствии бывший муж использовал запись для давления на нее.

«Он неоднократно угрожал, что воспользуется данной записью, чтобы подать заявление о преступлении, добиться ее тюремного заключения и разрушить ее жизнь», — говорится в сообщении ФИДЕС.

Как утверждает бывшая супруга премьера, угрозы продолжались до марта 2024 года. По ее словам, Мадьяр пытался повлиять на условия развода, раздела имущества и опеки над тремя детьми. При этом информация о возбуждении уголовного дела пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщала, что партия Мадьяра «Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года. До прихода в большую политику он состоял в ФИДЕС, однако в 2024 году разорвал отношения с партией Орбана и начал публично критиковать бывшее руководство страны.