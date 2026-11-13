Эксперт объяснил, как спасти зимнюю обувь от разъедающей соляной слякоти

Иван Горященко: для защиты обуви от реагентов нужна заблаговременная обработка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Для сохранения кожаной и замшевой обуви в зимний период необходимо использовать защитные спреи, специальные кремы, а также регулярно проводить правильную очистку и сушку изделий. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал заместитель руководителя отраслевого испытательного центра текстильной и легкую промышленности Иван Горященко.

По словам специалиста, главный принцип защиты заключается в заблаговременной обработке поверхности подходящими водоотталкивающими средствами, которые повышают гидрофобные свойства материалов и препятствуют проникновению агрессивных реагентов. Эксперт подчеркивает, что единовременная пропитка не отменяет необходимости ежедневного ухода.

«Основной принцип: заранее обработать обувь подходящим защитным средством, действие которого направлено на повышение гидрофобных свойств поверхности обуви, а следовательно, снижение проникновения реагентов», — пояснил он.

Для ухода за гладкой кожей специалист рекомендует использовать специализированные кремы, тогда как для замши и нубука больше подходят водоотталкивающие пропитки и мягкие щетки. При появлении солевых разводов загрязнения необходимо удалить, тщательно просушить пару и заново нанести защитный слой. Для борьбы со стойкими пятнами лучше применять профессиональные очистители, воздерживаясь от использования уксуса, который способен повредить цвет кожи.

Горященко также посоветовал избавляться от соленой слякоти при первой возможности, не дожидаясь, пока она въестся в материал. Сушить обувь следует исключительно при комнатной температуре, избегая батарей, обогревателей и потоков горячего воздуха от фена. Для ускорения процесса и сохранения формы внутрь можно положить обычную бумагу.